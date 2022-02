Rofrane Bambara (Familles nombreuses) de nouveau malade : elle annonce une mauvaise nouvelle

La fin de l'année 2021 a été compliquée pour Rofrane Bambara. Et 2022 ne commence malheureusement pas bien pour la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Le 31 janvier 2022, elle a révélé qu'elle avait dû annuler un super week-end en famille à cause de la Covid-19.

Après avoir passé deux jours sans donner de nouvelles, la maman de Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar (4 ans) a repris en main son compte Instagram afin de parler à sa communauté. Et les nouvelles n'étaient pas vraiment bonnes. "Je ne vous ai pas pris depuis vendredi. La dernière fois que je vous ai pris, c'était pour vous dire que je sentais que j'étais un peu malade. Comme si j'allais avoir un rhume ou la grippe. Du coup, ça n'a pas loupé", a tout d'abord confié Rofrane Bambara.

Elle a ensuite révélé qu'à l'origine, son mari Nasser, ses enfants et elle devaient se rendre à Paris afin de réaliser un shooting. Ils comptaient donc y rester tout le week-end afin de profiter des joies de la capitale ensemble. Mais un test PCR que Rofrane devait réaliser pour la fameuse séance photos est venu tout bouleverser. Alors qu'elle était en train de s'occuper de ses cheveux, une fois les valises et la voiture prêtes, la jeune femme a reçu le fameux message lui indiquant que ses résultats étaient disponibles, une heure avant le départ. "J'ai ouvert le test, il était positif. Heureusement, il n'y avait pas grand monde avec moi et les petits n'étaient pas à l'école. Dieu merci, ça va mais je ne vous cache pas que j'étais dégoûtée. On se voyait déjà sur Paris, profiter avec les enfants", a-t-elle précisé.

Fort heureusement, Rofrane Bambara a des symptômes moins forts que la première fois où elle a contracté le virus, en août. Si elle était dans un "sale état" l'été dernier, la brunette avait l'impression de n'avoir qu'un simple rhume cette fois-ci : "Je remercie dieu car je le vis super bien. C'est comme un rhume. J'ai eu quelques maux de tête, courbatures et frissons mais franchement, je ne me plains pas. Je pensais que ça allait être plus compliqué."

L'épouse de Nasser a dû être bien soulagée de ne pas être complètement à plat comme la dernière fois, car elle a connu des moments difficiles fin 2021. A Noël dernier, elle a dû être hospitalisée et a passé plusieurs examens, dont une ponction lombaire et un IRM. Au final, elle a appris qu'elle avait contracté une grippe qui lui avait fait des lésions au niveau du cerveau. Cela a entraîné une perte de mobilité du côté droit, l'obligeant à suivre des séances de rééducation par la suite.