Roger Federer : Blagueur pour fêter ses 41 ans !

Mais où est donc passé ​​Roger Federer depuis quelques mois ? La légende du tennis n'a toujours pas annoncé sa retraite, mais depuis le début de l'année 2021, il n'est plus réapparu sur un court à cause de blessures récurrentes et ses nombreux fans commencent à se demander s'ils le reverront un jour une raquette à la main. Pendant ce temps-là, ses deux rivaux historiques, Novak Djokovic et Rafael Nadal, continuent de dominer le tennis mondial et malgré l'âge, les blessures et la crise sanitaire, ils ont raflé à eux deux les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année.

S'il doit se contenter d'observer leur succès depuis sa télévision, ​​Roger Federer espère toujours pouvoir regoûter à la compétition, mais en attendant il s'occupe et quand on est un homme aussi populaire, il y a pas mal de choses à faire. L'an dernier, il a par exemple fait une vente aux enchères de certaines de ses tenues qui sont parties à des prix astronomiques. Installé en Suisse avec sa femme Mirka, qu'il a épousé en 2009 et leurs quatre enfants, le proche d'Anna Wintour mène la belle vie et hier, il a vécu une journée assez spéciale puisqu'il a fêté ses 41 ans.

Vous savez que vous prenez de l'âge quand les bougies coûtent plus chères que le gâteau

Un beau moment qu'il a vécu auprès des siens, chez lui, comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux. Sur la publication mise en ligne hier soir, on peut le voir installé à une table, souriant et heureux dans une pièce décorée pour l'occasion avec des ballons et un bel affichage "Happy birthday Roger". Connu pour son sens de l'humour subtil et raffiné, le Suisse n'a pas dérogé à la règle : "Vous savez que vous prenez de l'âge quand les bougies coûtent plus chères que le gâteau", lance-t-il, provoquant l'hilarité en commentaires. "Merci à tous pour les messages d'anniversaire", conclut-il.