Rohff condamné à cinq ans de prison : sorti après six mois, il s'exprime

Il a purgé sa peine, ou presque. Le 22 novembre 2019, Rohff est sorti de prison et a crié sa joie sur les réseaux sociaux. Après avoir passé six mois seulement derrière les barreaux, le rappeur a été autorisé à sortir en liberté conditionnelle. "À tout ceux et celles qui ont pensé à moi, merci pour vos messages de soutien, écrit-il sur son compte Instagram. Vos lettres ont agrandi ma cellule et en ont fait une suite royale. Force, courage et honneur. Je vous oublie pas les frères."

Et, effectivement, Rohff a prévu de remercier comme il se doit les fans qui lui ont envoyé du courrier. A la sortie de l'établissement carcéral, son avocate Me Malika Ibazatene a expliqué qu'il avait prévu de reprendre sa carrière musicale. "Il va très bien. Sa détention s'est déroulée parfaitement, a-t-elle précisé auprès du Parisien. Il avait fait le choix de ne pas aller au quartier VIP dévolu aux personnalités et de rester en détention classique avec tout le monde." Sa manière, sans doute, de montrer Qui est l'exemple...