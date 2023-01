Romain Duris changé par "le fait d'être père" : désir d'une vie de famille différente, ses confidences

Dans la comédie romantique L'Arnacoeur, diffusée ce soir à 21h05 sur W9, Romain Duris crève l'écran aux côtés de Vanessa Paradis. Mais en plus d'être un formidable acteur, il est également père dans la vie de tous les jours. C'est en tout cas ce qu'il a déjà confié pour Marie-Claire en 2016, sans toutefois préciser le nombre d'enfants ni l'identité de la mère : "La seule chose que j'affirme, c'est que je suis papa. Pourquoi en dire plus ? C'est l'essentiel, non ? Vous savez, je ne suis pas un people. De surcroît, je pense que la starification des acteurs, c'est fini. Il y a eu l'âge d'or, les Gabin, Ventura, Depardieu, Belmondo, Delon... Nous, ce n'est plus pareil. On a toujours besoin de faire rêver les gens, mais on est moins dupe."

Peut-être qu'un jour je vais bouger

Sa fiche Wikipédia indique qu'il serait papa de deux fils nés de sa relation avec l'actrice Olivia Bonamy. Pour autant, aucun moyen de faire de cette information une vérité... Quoiqu'il en soit, "le fait d'être père" l'a changé, et il l'assume. "Plus jeune, j'aimais le désordre et j'étais allergique à l'autorité. Maintenant, j'en comprends mieux l'utilité, mais je cherche les nuances, j'affine. Et ça me plaît", déclarait-il pour le magazine. "En revanche, s'il y a un endroit où je n'ai pas changé, c'est au guidon de mon scooter : si un type me fait une queue de poisson, je peux me mettre à hurler, à l'insulter. Un vrai Parisien, quoi !", nuançait-il tout de même, avec humour.

Mais bien qu'il soit très attaché à sa ville, le partenaire d'Emma Mackey dans Eiffel ne semblait pas contre l'idée de "créer de nouvelles racines" pour sa famille, en allant peut-être un jour explorer de nouvelles horizons, son intérêt pour "la nature" étant "croissant". "Chaque année, je pars dans un endroit assez retiré. Parisien et enfant de Parisiens, je regrette parfois cette absence d'ancrage, en province ou à l'étranger. Mais peut-être qu'un jour je vais bouger...", avait-ill confié, lui qui révélait également dans cette interview être "encore très proche d'Elodie Bouchez (son ex-compagne, ndlr)". Même chose pour Vincent Cassel et Louis Garrel : "Ce sont des intimes."