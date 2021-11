Olivia Bonamy et Romain Duris parents de 2 enfants : pourquoi l'acteur refuse de parler d'eux

Pour vivre heureux, vivons cachés dit le dicton ! Romain Duris et Olivia Bonamy l'illustrent à la perfection avec leur vie privée, eux qui n'ont jamais posé ensemble sur le moindre tapis rouge et qui fuient les mondanités du show business. Parents de deux enfants, ils gardent leurs distances avec les projecteurs...

Interrogé en 2016 par le magazine Marie Claire sur cette extrême discrétion, rare dans le milieu, Romain Duris admettait l'entretenir volontiers, ne voulant être exposé uniquement que par le biais de son métier d'acteur. "La seule chose que j'affirme, c'est que je suis papa. Pourquoi en dire plus ? C'est l'essentiel, non ? Vous savez, je ne suis pas un people. De surcroît, je pense que la starification des acteurs, c'est fini. Il y a eu l'âge d'or, les Gabin, Ventura, Depardieu, Belmondo, Delon... Nous, ce n'est plus pareil", confiait l'acteur actuellement à l'affiche au cinéma du film Eiffel avec Emma Mackey.

Romain Duris (47 ans) n'a donc jamais voulu en dire plus sur sa progéniture, lui qui est pourtant l'heureux papa de deux enfants : Luigi, né en 2009 et un autre garçon dont le prénom n'a pas été révélé, né en 2013. "Je suis un papa génial, le meilleur des papas ! C'est mon fils qui le dit ! C'est tout ce que je confierai. Je ne suis pas bon avec les questions personnelles", lâchait-il auprès de Version Femina, en 2013. Et sa compagne Olivia Bonamy (49 ans) - le couple est-il au moins encore ensemble ? - reste elle aussi très mystérieuse. L'actrice découverte en 1998 dans le film Le Ciel, les Oiseaux et... ta mère ! est avare d'interviews...