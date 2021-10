Romain Duris face à Emma Mackey, transformée : la star de Sex Education plus glamour que jamais

Comme bon nombre de films français, le Eiffel de Martin Bourboulon a vu sa date de sortie en salle reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Finalement, ce biopic romancé consacré à Gustave Eiffel et son histoire d'amour - probablement fictive - avec la jeune Adrienne Bourgès fera son arrivée dans les salles obscures le 13 octobre 2021. Dimanche à Paris, le casting du film était réuni au Grand Rex pour une joyeuse avant-première.

Les deux têtes d'affiche étaient bien sûr présentes : Romain Duris, qui interprète Gustave Eiffel, et la jeune actrice franco-britannique Emma Mackey, qui prête son visage au personnage d'Adrienne Bourgès, qui aurait inspiré la forme en A de la Tour Eiffel. Les comédiens Pierre Deladonchamps et Armande Boulanger, ainsi que le réalisateur Martin Bourboulon et la productrice Vanessa van Zuylen étaient également de la partie.

Toute apprêtée dans sa robe longue noire, Emma Mackey est apparue radieuse lors de cette avant-première parisienne. Il faut dire que cette jeune actrice de 25 ans signe là son premier grand rôle au cinéma, elle qui s'est fait connaître - en anglais - grâce à son rôle d'ado rebelle dans la série Netflix Sex Education. "Mon envie de cinéma français était de plus en plus forte. Et comment faire plus français qu'un film comme Eiffel ?", avait-elle commenté auprès de Première, en avril dernier. Une carrière qui prend un bel essor puisqu'elle a également décroché un rôle dans la prochaine superproduction de Kenneth Branagh, qui prépare l'adaptation de l'incontournable Mort sur le Nil d'Agatha Christie pour 2022.