Romain et Delphine (Mariés au premier regard) : Tromperies et mensonges, un candidat balance tout

Les fans du couple Romain/Delphine ont dû se faire une raison. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2020, qui étaient compatibles à 83%, ont divorcé. Et un retour de flammes n'est pas envisageable. Surtout que, selon un participant de leur saison, le brun de 33 ans n'a jamais été sincère avec son ex-épouse.

Lundi 8 mars 2021, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 5 de Mariés au premier regard. Si Delphine a suivi le premier épisode avec des candidates de cette saison, Romain a préféré ne pas regarder l'émission. Et il a expliqué pourquoi en story Instagram, le 9 mars. Après avoir expliqué avoir eu sa dose de l'émission, il a déclaré : "Moi je vous demanderais de ne pas oublier une chose, c'est que Mariés au premier regard nous a unis avec Delphine. Et les candidats de la saison 4 ont fortement participé à notre rupture. Je mets ça entre parenthèses pour éclaircir les choses qui depuis un an ressurgissent."

Un candidat, furieux de ces déclarations, a souhaité réagir en story, mercredi 10 mars. Il s'agit de Rudy (agent commercial de 36 ans au moment du tournage) qui était compatible à 78% avec Sarah. "Déjà il faut savoir qu'il nous a tous bloqués, donc on n'a pas vu les stories", a-t-il confié dans un premier temps. C'est grâce à ses abonnés qu'il a été mis au courant. "Je trouve complètement déplorable le besoin de notoriété de ce mec. (...) Je pense qu'il est triste de retomber dans l'anonymat complet. Et pour qu'on parle de lui, il n'a rien à faire de mieux que de balancer des âneries le jour de la diffusion de la saison 5. C'est un manque de respect pour les candidats. (...) Et Romain je te le dis clairement, si quelque chose ne te plaît pas avec les candidats de la saison 4, va les voir en privé plutôt que de balancer des trucs comme ça. Ca montre bien ton côté très viril...", a-t-il poursuivi.

Delphine manipulée par Romain ?

Rudy ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite fait des révélations sur la sincérité de Romain. Il a tout d'abord expliqué qu'il serait arrivé au deuxième atelier de l'émission "comme un seigneur" en annonçant clairement "qu'il n'était pas là pour trouver l'amour parce qu'il avait toutes les femmes à ses pieds". Son but premier aurait été de participer à une émission de télé-réalité et il comptait sur le programme de dating pour l'aider à accomplir son rêve. "Ca nous a faire rire, on espérait que la personne en face ne serait pas dans une démarche sincère également", a-t-il précisé.

Il a ensuite lâché une autre bombe : "Quelque temps avant le mariage, certains ont su qui allait être leur femme. Le problème est qu'à partir de ce moment-là, il n'a rien trouvé de mieux avant le mariage que d'aller voir cette fameuse candidate en dégueulant sur son futur marié et de se la taper. On est très clair, on parle de Solenne et Matthieu. (...) Ca a mis un gros froid entre les candidats et Romain."

Comme si cela ne suffisait pas, Rudy et ses amis auraient ensuite découvert que Romain avaient des liaisons, alors qu'il était marié. "Tous les candidats ont reçu des messages de pas mal de filles pour nous demander quand avaient été tournés les épisodes parce qu'elles avaient flirté avec lui. On a découvert donc que par-dessus tout, il trompait Delphine ouvertement. Donc effectivement, certains candidats ont essayé d'alerter Delphine. A partir de là, Delphine s'est enfermée dans une bulle. Romain a commencé à lui raconter des histoires à dormir par terre. C'était le Calimero, seul contre tous (...) On a ensuite appris qu'il était avec Delphine dans l'unique but de faire de la télé-réalité. Il l'a dit ouvertement à certaines personnes que le fait de se séparer d'elle, ça lui avait coûté trois émissions", a-t-il déclaré.

Désormais Rudy ne souhaite qu'une chose : que Romain assume. Pour l'heure, le principal intéressé ou Delphine n'ont pas encore réagi.