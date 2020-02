Mariés au premier regard, flirt entre Romain et Solenne : clash et révélations

L'affaire fait grand bruit depuis les révélations de Touche pas à mon poste concernant Romain et Solenne. Le 14 février dernier, l'équipe expliquait que le gérant d'une poissonnerie de 31 ans et la thérapeute de 33 ans s'étaient rencontrés avant le tournage. Des propos ensuite confirmés par Adrien sur les réseaux sociaux. Et le mari de Delphine n'a pas apprécié que son désormais ancien ami se confie sur le sujet.

Interrogé par Télé Loisirs, Romain a confié qu'il s'attendait à ce que cette révélation sorte un jour ou l'autre. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'Adrien en parle : "C'est quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette histoire, et il a cherché à faire parler de lui en lâchant cette bombe. J'ai beaucoup de défauts, mais je m'occupe de mes propres affaires. Ce qui me choque le plus, c'est que je me suis confié sur cette affaire à Adrien, et je trouve choquant qu'il la révèle comme cela." Très remonté, le candidat assure qu'il n'a plus aucun contact avec l'époux de Mélodie. "On a fait une aventure de couples et, aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ont connu un fiasco, certains n'ont pas plu à leur compagne réciproque (sic). Pour certains, cela s'est mal passé et il y a eu des pleurs. Moi, je n'ai pas pleuré et j'ai gardé ma dignité. L'aventure s'est parfaitement bien passée avec Delphine. Aujourd'hui, ils ont un clan qui s'appelle 'les Lyonnais'. Et, s'ils veulent faire une aventure de collègues, ça les regarde...", a-t-il conclu, faisant référence à sa relation en dents de scie avec la gestionnaire de carrières de 29 ans.

Matthieu et Delphine s'expriment

Matthieu, l'ex-mari de Solenne, s'est également confié sur le sujet auprès de nos confrères : "No comment. Je pense que, dans la vie, il faut avoir une certaine éthique. Tout ce qui 'alimente ce genre de trucs', des ragots poubelle, je préfère passer au-dessus. Jamais je ne ferai de commentaires là-dessus. Ça ternit les images des uns et des autres. Des êtres humains sont derrière et ils en subissent les conséquences."

Enfin, c'est Delphine qui s'est exprimée sur le sujet, toujours à Télé Loisirs. Elle a assuré que cette histoire appartenait au passé et que Romain l'avait prévenue le lendemain du mariage. "C'était à moi de décider si je voulais continuer la relation et laisser une chance à notre couple. Étant donné que le feeling était passé à notre mariage, pour moi, cette histoire n'était rien. Tout le monde a eu une vie avant le mariage...", a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours, c'est la production de Mariés au premier regard qui brisait le silence. Elle a expliqué qu'elle n'avait appris cette histoire que bien plus tard. "Le fait que je ne sois pas séduite d'emblée par Matthieu n'a aucun lien avec le fait que j'aie rencontré Romain quelques semaines avant, ni avec le fait que je ne sois pas pleinement impliquée dans cette expérience. Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois et avons décidé de ne plus nous revoir afin de donner toutes les chances à notre aventure de réussir. Romain et moi n'avons trompé personne", avait quant à elle déclaré Solenne.