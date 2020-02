Solenne et Romain (Mariés au premier regard), le flirt: la prod' sort du silence

Ce n'est plus un secret pour personne. Si Solenne, candidate de la nouvelle saison Mariés au premier regard, n'a pas eu le coup de foudre pour son époux Matthieu, avec qui elle était pourtant compatible à 83%, elle a en revanche eu un rapprochement avec Romain, autre candidat de cette même saison... Depuis ces révélations, la Toile s'enflamme et les deux jeunes gens sont sous le feu des critiques. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la production de l'émission est revenue sur cette situation inédite et nie formellement avoir été au courant de la rencontre des deux candidats.

"Nous n'étions aucunement informés de cela lorsque cette rencontre s'est passée. Nous ne l'avons su qu'après. Depuis Romain et Solenne ont expliqué ce qu'il s'était passé. Ils étaient tous les deux dans une quête amoureuse et se sont rencontrés, se sont plus mais ont décidé de ne pas aller plus loin voulant vivre pleinement l'aventure de MAPR. Romain a été totalement transparent avec Delphine en lui parlant de cette histoire le soir-même du mariage. Depuis, si vous regardez le programme, il n'est pas possible de remettre en question la relation sincère entre Delphine et Romain", assure la production du programme.

Nous ne sommes pas là pour prendre des sanctions

La production a ensuite assuré que les candidats ne se croisent jamais avant le jour J. "Un des moments forts du programme est justement cette première rencontre devant Mr le Maire et notre intérêt est de préserver cet instant", expliquent-t-ils. Malgré cette entorse au règlement, Solenne et Romain n'ont pas été sanctionnés : "MAPR n'est pas une émission comme les autres. La regarder avec le seul prisme déformant des réseaux sociaux ne nous intéresse pas. C'est avant tout une émission positive qui met en avant de belles valeurs d'amour et de sincérité. S'engager comme le font les hommes et les femmes dans l'émission demande beaucoup de courage et de volonté : nous ne sommes pas là pour prendre des sanctions mais pour les aider à trouver l'amour", affirment-ils.

Si la production n'a pas dévoilé cette rencontre à Delphine et Matthieu (les époux attribués à Romain et Solenne) c'est pour une bonne raison : "Ce n'était pas à nous de le faire mais à Solenne et Romain de le faire. C'est ce qu'ils ont fait sans que nous leur demandions. Encore une fois, ils sont dans une démarche sincère de rencontre", affirme la production.

Reste que pour l'instant, Romain vit une très belle idylle avec Delphine tandis que Solenne ne parvient pas à s'ouvrir à Matthieu...