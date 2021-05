Romain (Mariés au premier regard) toujours amoureux de Delphine : son appel à l'aide pour la reconquérir

Romain et Delphine ont été révélés au grand public dans Mariés au premier regard 2020, sur M6. Les deux candidats étaient compatibles à 83% et ont vécu une belle aventure. Malheureusement, un an après leur mariage, tous deux ont divorcé. Un coup dur pour la jeune femme qui croyait en leur histoire. S'ils sont restés plutôt discrets depuis, ils ont accepté de faire un bilan lors de l'émission Que sont-ils devenus ? diffusé le 17 mai.

Un an et demi après leur coup de foudre à la mairie, le rêve des deux candidats s'est brisé. "Ce qu'il reste de notre histoire avec Delphine ? Pas mal de photos et un bracelet qu'elle m'avait offert le premier matin de notre nuit de noces. Je ne l'ai pas quitté depuis", a confié Romain. De son côté, Delphine a évoqué les raisons de leur rupture : "Le divorce a été très difficile pour moi. J'attendais de l'investissement de sa part, de l'engagement. J'ai attendu et je ne l'ai jamais eu. On n'était plus sur la même longueur d'ondes à la fin. Donc j'ai préféré le divorce. J'aurais aimé avoir en face de moi un vrai homme. J'aurais aimé qu'il se batte pour notre couple et pour moi. (...) Quand je lui demandais d'habiter avec moi, il avait toujours des excuses bidons. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues et ça m'a fait beaucoup de peine."

On ne le savait pas, mais Romain a vécu leur divorce comme un moment "assez brutal". Il a bien tenté de garder contact, mais Delphine, ne souhaitant pas souffrir, a préféré couper court. "Aujourd'hui, elle me manque. On peut dire que je l'aime", a regretté le beau brun qui est souvent passé devant chez elle sans frapper à la porte ou qui a fréquenté les lieux qu'elle aimait dans l'espoir de la revoir.

Désireux de la reconquérir, Romain a contacté l'experte Estelle Dossin afin de l'aider à inverser la tendance. Sur ses conseils, il a enfin accepté de dévoiler ses sentiments les plus profonds à Delphine par le biais d'une vidéo. Et, à la fin, il lui a proposé un rendez-vous pour évoquer leur avenir. Touchée, la jeune femme a accepté de le voir chez elle. Très vite, il lui a demandé une nouvelle chance. "Je ne peux pas te redonner une seconde chance aussi facilement, que tout redevienne comme avant et tout effacer. Ca me fait peur. J'ai essayé de me battre pour notre couple plusieurs fois, j'ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois", a répondu Delphine. Son ex-mari s'est voulu rassurant et a fait part de ses regrets. "J'attends la suite. Je ne veux pas me jeter dans la gueule du loup comme ça", a poursuivi la candidate. Elle a accepté de lui reparler et d'apprendre à de nouveau le connaître. Mais elle l'a alerté sur le fait de ne pas prendre ce premier pas pour acquis. Malgré tout, ils ont échangé certains gestes tendres. On veut donc croire qu'une réconciliation est possible.