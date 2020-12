Romane Serda en deuil : perte d'un ami cher, sa grande "tristesse"

De son côté, Romane Serda a sorti une autobiographie intitulée À la vie, à l'amour (ed. Harper Collins). À cette occasion, elle en disait plus sur son fils, Malone (14 ans). "Je le laisse vivre sa vie et lâche prise en constatant que je peux lui faire confiance. Je prends plaisir à voir ses ailes se déployer, sa personnalité s'affirmer, ses goûts se préciser. Son caractère doux et aimant, son esprit intègre et curieux de tout me confortent dans l'idée que je ne me débrouille pas si mal", confiait-elle à notre micro.