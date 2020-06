Romee Strijd enceinte : le top model révèle le sexe de son bébé

L'impatience de Romee Strijd s'explique par la surprise de sa grossesse. La jolie blonde de 24 ans se pensait stérile à cause d'une maladie, le PCOS (syndrome des ovaires polykystiques), dû au stress constant auquel elle est soumise. "J'ai été dévastée parce qu'être maman et fonder une famille avec Laurens est mon plus grand rêve. J'avais tellement peur de ne jamais pouvoir le faire parce qu'on m'a dit qu'il était plus difficile d'avoir des bébés de manière naturelle. Je ne me suis jamais sentie mentalement super stressée, donc c'était difficile de comprendre cela, mais ma vie consistait à voyager tout le temps (pas de biorythme), à ​​faire du sport tous les jours, à manger super léger (et à restreindre les aliments)", a-t-elle expliqué sur Instagram.

Pourtant, Romee est bien enceinte. Elle permettra à ses abonnés de suivre l'évolution de sa grossesse, jusqu'au grand jour de l'accouchement !