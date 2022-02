Roschdy Zem : Déjà placé en garde à vue, l'acteur raconte sa mésaventure

36 Quai des Orfèvres, Indigènes, Hors-la-loi, Omar m'a tuer... Roschdy Zem compte plusieurs classiques à sa filmographie. Il y ajoute une nouvelle ligne avec Enquête sur un scandale d'État, film inspiré de faits réels et consacré à une affaire de corruption au sein de la police. Dans sa vie privée, l'acteur a déjà eu affaire aux forces de l'ordre...

C'est dans La Boîte à Questions du mardi 1er février 2022 que Roschdy Zem l'a révélé ! Le comédien, réalisateur de 56 ans et président de la dernière cérémonie des César a répondu aux questions de téléspectateurs au côté de son partenaire, Pio Marmaï. L'un d'eux leur a demandé s'ils avaient déjà été en garde à vue. "Ouais, un petit peu. Pas longtemps", a timidement répondu Roschdy Zem. "J'avais emprunté une moto, sans casque à l'époque, et surtout je n'avais pas le permis moto, précis ensuite le comédien. Et je suis tombé sur un car de CRS qui m'ont embarqué moi [et] ma moto". Roschdy Zem n'a pas précisé l'année de cette interpellation. Pio Marmaï, lui, n'a jamais fait de garde à vue.