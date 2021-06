Rose Leslie : Son cousin porté disparu !

Rose Leslie est très inquiète. Son cousin, Philippe Fraser, n'a plus donné aucun signe de vie depuis le début du mois de juin. Barman depuis 10 ans au sein de l'établissent Hootananny à Brixton (Londres) et photographe amateur, le jeune homme âgé de 36 ans a complètement disparu, du jour au lendemain, laissant ses proches et amis dans l'angoisse.

Aurait-il fait une mauvaise rencontre ? A-t-il été victime d'un accident quelconque ? Sa cousine, l'actrice Rose Leslie, connue pour avoir interprété la sauvageonne Ygritte dans la série Game of Thrones, a lancé un poignant message pour le retrouver.

Dans une vidéo, la comédienne, maman d'un petit garçon né de son union avec Kit Harington, rencontré sur le plateau de GOT, a déclaré : "Aujourd'hui, c'est ton anniversaire mais tu es porté disparu depuis le 8 juin. Tes amis et ta famille sont très inquiets à ton sujet, donc, s'il te plaît, donne-nous de tes nouvelles. Et joyeux anniversaire à toi, où que tu sois".

Selon le Evening Standard , le père de Philippe Fraser, Alastair, a assuré que son comportement ne "ressemblait pas" à celui de son fils et qu'il espérait avoir de ses nouvelles rapidement. La famille a également supposé que le jeune homme, qui mesure 1m78, est brun et a les yeux bleus, serait peut-être en voyage. C'est pourquoi elle a partagé les spots préférés du jeune homme, qui sont Kew Bridge, Richmond et Epping Forest dans l'Essex.



Dans l'espoir de récolter très vite des informations rassurantes concernant Philippe Fraser, la famille a créé une adresse e-mail et a invité toute personne susceptible d'avoir des nouvelles importantes et sérieuses à ce sujet, d'alerter la police dans les plus brefs délais.