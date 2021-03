Rose-Marie et Cinzia (Pékin Express) accusées d'avoir profité d'un local ? Ce qu'il s'est vraiment passé

Mardi 16 mars, M6 a diffusé un nouvel épisode de Pékin Express riche en moments forts. Nour et Kaoutar ont ému les téléspectateurs en évoquant le décès survenu dans leur famille deux semaines avant le tournage. Jonathan les a fait rire en ayant consommé un peu trop d'alcool. Mais Cinzia (33 ans) et Rose-Marie (32 ans) les ont quelque peu agacés lors de la première course. Des commentaires auxquels les deux candidates ont répondu en story Instagram.

Pour la première épreuve, les binômes devaient parcourir 435 kilomètres, en direction de Kalambaka. En jeu : une participation à l'épreuve d'immunité pour les trois premiers duos. Tous se sont donc donnés à 100% malgré les contraintes liées à la Covid-19, notamment celle de monter dans une voiture avec un seul passager. Après avoir essuyé plusieurs refus, Rose-Marie et Cinzia ont décidé de jouer de leur charme. Et cela a fonctionné car un certain Miri s'est arrêté. Très vite, les jeunes femmes ont compris qu'il était séduit. Elles en ont donc joué.

Après que l'homme leur a proposé de boire un café, Rose-Marie et Cinzia ont accepté à condition qu'il les emmène à Kalambaka, à cinq heures de route. Elles savaient pourtant que cela serait impossible car elles devaient rejoindre Stéphane Rotenberg. Quand les copines parisiennes ont quitté Miri en lui promettant de revenir, le coeur de nombreux téléspectateurs s'est donc brisé. "Y'a que moi qui trouve horrible ce qu'elles ont fait au pauvre Miri ? Il avait l'air tout peiné", "C'est un jeu, OK.. Mais 5h de route, un peu de reconnaissance et de respect quand même !", a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

Rose-Marie et Cinzia font une mise au point

Rose-Marie et Cinzia ont également dû recevoir de nombreux messages privés. Elles ont donc chacune posté le même message en story après la diffusion. "Que tout le monde se rassure. Nous avons longuement remercié Miri. Sur 450 kilomètres, vous n'avez vu que deux minutes. Détendez-vous. Il avait compris l'enjeu de la compétition. Miri va très bien", peut-on lire.

Cinzia a ensuite donné plus de détails mercredi afin de définitivement clore la polémique. "Les joies du montage et des raccourcis. Ce que l'on ne montre pas, c'est que Miri est sur la route toute la journée quoi qu'il arrive. (...) Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est qu'on le remercie tout au long du voyage, qu'on prend un café avec lui sur une aire d'autoroute car nous l'avions prévenu qu'une fois arrivées, nous ne savions pas ce qui nous attendait", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle a ensuite précisé qu'après les avoir prises en stop, Miri avait appelé son épouse pour lui expliquer la situation et dire qu'il allait tout faire pour les mener à la victoire. Les deux candidates sont toujours en contact avec eux aujourd'hui. "J'avoue être déçue de voir comment les choses sont montrées, pour lui et sa femme. N'oubliez pas que ce n'est que de la télé. Est-ce réellement intéressant que l'on nous voit remercier les uns et les autre ? Non visiblement la douche est plus sensationnelle [en référence à la séquence où on les voit une fois de plus sous la douche, NDLR]", a-t-elle conclu.