Roselyne Bachelot à l'isolement : la ministre touchée par le coronavirus ?

Dimanche 5 octobre 2020, alors que l'on attendait désespérément de savoir si Paris, en zone rouge, allait passer en zone d'alerte maximale à cause des chiffres inquiétants du Covid-19, on apprenait dans la soirée qu'un nouveau membre du gouvernement était encore considéré comme "cas contact"...

C'est au tour de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, d'ajouter son nom à la liste des membres de l'exécutif touchés de près ou de loin par le Covid-19. Elle est actuellement un "cas contact" et observera en conséquence une période d'isolement de sept jours à son domicile, a annoncé son entourage à l'AFP. Jusqu'à présent, elle travaillait dans ses bureaux de la rue de Valois, dans le 1er arrondissement de Paris, du côté de Palais Royal. Si Roselyne Bachelot, âgée de 73 ans, est considérée comme un possible "cas contact", c'est en raison d'un repas qu'elle a partagé, vendredi 2 octobre, avec une personne "diagnostiquée dimanche Covid positif", a ajouté son entourage.

L'ancienne pensionnaire des Grosses Têtes et ex-chroniqueuse télé "ne présente à ce jour aucun symptôme et demeure pleinement mobilisée" à sa tâche. Mais, comme n'importe qui d'autre dans une telle sitution, elle "fera un test PCR 7 jours après avoir été en contact avec cette personne diagnostiquée Covid positif et observera d'ici là une période d'isolement". Son entourage a précisé qu'un "dispositif de travail à distance depuis son domicile [avait] été préparé il y a plusieurs semaines pour faire face à cette éventualité, son programme de travail est donc réorganisé en conséquence". Enfin, ses proches n'ont pas non plus manqué d'apporter une utile précision en affirmant que "les personnes ayant croisé la ministre ces dernières 72h [n'étaient] pas considérées comme cas contact".

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement compte toujours sur l'application StopCovid, bien que le Premier ministre Jean Castex ait récemment confié ne pas l'avoir lui-même installée sur son téléphone. Cet outil numérique permet de savoir si vous avez croisé une personne testée positive au Covid-19 et si vous avez été en sa présence pendant plus de quinze minutes, ce qui ferait de vous un cas contact.

Des chiffres catastrophiques, de nouvelles mesures attendues

Ce lundi 5 octobre, de nouvelles mesures doivent être prises pour Paris, alors que Marseille a déjà fermé ses bars et ses restaurants en raison de la crise sanitaire. A date, la France compte plus de 619 000 contaminations officielles et le pays a franchi la barre des 32 000 morts. Tard dans la soirée du dimanche 4, Matignon a annoncé que Paris passait en "zone d'alerte maximale", synonyme de nouvelles restrictions. Mais les restaurants pourront rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Les nouvelles "mesures contraignantes", qui concernent Paris, mais aussi les trois départements de la petite couronne, entreront en vigueur mardi et seront détaillées lundi lors d'une conférence de presse à 11h30 par la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement. Elles dureront au moins 15 jours et devraient notamment entraîner la fermeture des bars et cafés.

Plus que jamais le respect des gestes barrières, comme le port parfois décrié du masque, doit s'appliquer.