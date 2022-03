Roselyne Bachelot et Marc Ladreit de Lacharrière réunis pour un bel anniversaire

Rendez-vous était donné le 14 mars rue de Valois, dans le 1er arrondissement de Paris, au ministère de la Culture pour un bel anniversaire. En effet, Roselyne Bachelot y a célébré les 15 ans des programmes Égalité des Chances de la Fondation Culture & Diversité, en présence de Marc Ladreit de Lacharrière, son président, et d'Eléonore de Lacharrière, sa déléguée générale.

Roselyne Bachelot-Narquin et Marc Ladreit de Lacharrière ont eu le plaisir d'accueillir les partenaires de la Fondation Culture & Diversité à l'occasion du 15e anniversaire de ses programmes Égalité des Chances.

Créée à l'initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, la Fondation Culture & Diversité prolonge l'engagement du groupe Fimalac et de son président, dans le champ de la culture et de la lutte contre les inégalités sociales. Sa création s'inscrit dans le parcours d'un entrepreneur engagé, convaincu qu'il faut mettre sa réussite et celle de son entreprise au service de l'intérêt général. La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, elle conçoit et mène directement sur le terrain avec ses partenaires culturels, éducatifs et sociaux des programmes pérennes. Plus de 50 000 jeunes ont d'ores et déjà bénéficié de ses actions.

Cet anniversaire s'est notamment déroulé en présence des jeunes accompagnés par la Fondation mais également de personnalités du monde de l'art et de la culture, tels que le réalisateur Régis Wargnier (Indochine, Pars vite et reviens tard...) et la directrice de la prestigieuse Ecole du Louvre Claire Barbillon, et les directeurs des autres grandes Écoles de la Culture, partenaires de la Fondation Culture & Diversité.

La cérémonie a été l'occasion pour Eléonore de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation, de présenter le bilan de ses 13 programmes Egalité des Chances, et pour Roselyne Bachelot-Narquin de féliciter l'ensemble des acteurs qui oeuvrent pour l'accès de tous aux études supérieures artistiques et culturelles.

A l'issue de la cérémonie, Roselyne Bachelot-Narquin et Marc Ladreit de Lacharrière ont eu le plaisir de renouveler le partenariat qui unit le ministère de la Culture et la Fondation Culture & Diversité.