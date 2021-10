Marc Ladreit de Lacharrière entouré du ministre Bruno Le Maire pour le retour d'un dîner attendu

Pouvoir dîner à plusieurs et sans masque, c'est de nouveau possible depuis peu de temps. Grâce à un allégement des mesures sanitaires et les effets de la vaccination sur la baisse des contaminations et admissions à l'hôpital, les Français redécouvrent les plaisirs de faire des choses ensemble. Le 5 octobre 2021, le chic hôtel George V, à Paris, accueillait ainsi une joyeuse troupe.

En effet, rendez-vous était donné à 20H30 pour un dîner-débat dans le cadre du Cercle de la Revue des Deux Mondes. Un grand retour de cet évènement dont les membres ne s'étaient pas retrouvés depuis les débuts de la crise sanitaire, en mars 2020. Et, pour l'occasion, l'homme d'affaires, collectionneur et mécène Marc Ladreit de Lacharrière (patron du groupe Fimalac) était bien évidemment présent, lui qui est propriétaire depuis les années 1990 de la "plus ancienne revue d'Europe, fondée en 1829", précise le site officiel de la Revue des Deux Mondes.

Lors de ce beau dîner, il fallait notamment compter sur la participation de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Il était convié à inaugurer la reprise de ces traditionnels dîners, pour le grand bonheur de l'assistance. Ce dernier a déjà eu l'occasion de côtoyer Marc Ladreit de Lacharrière à plusieurs reprises, les deux hommes ayant par exemple été vus ensemble en janvier dernier pour le Prix du Livre d'Economie. On a aussi pu voir attablé le couple de producteurs Gilbert et Nicole Coullier.

Nul doute que Marc Ladreit de Lacharrière, qui était déjà bien entouré au printemps dernier lors de l'inauguration de la galerie portant son nom au musée du quai Branly-Jacques Chirac, était heureux de retrouver une nouvelle fois du beau monde.