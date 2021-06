Roxane (Le Meilleur Pâtissier) harcelée par une femme depuis bientôt 2 ans : "J'ai la gerbe"

Roxane, révélée au grand public en 2015 dans l'émission Le Meilleur pâtissier, a une importante communauté. Sur Instagram, elle est notamment suivie par 1,8 million de personnes. Des internautes bienveillants pour la plupart. Mais comme elle l'a révélé en story le 23 juin 2021, une de ses abonnées ne cesse de la harceler et cela fait trop longtemps que cela dure.

"T'as as pas marre d'être en mode dépressive ! Tu penses que c'est l'image à donner aux plus jeunes ?" (...) "T'es obligé d'être à moitié à poil ?" (...) "Super d'inviter des gamines à s'habiller en jupes courtes au collège, belle mentalité"... voilà les messages que Roxane reçoit de la part d'une internaute. Des attaques quasi quotidienne que la jeune femme a décidé de pointer du doigt et ce, pour plusieurs raisons.

La première c'est que la personne qui écrit ces posts est une mère de famille. "Elle me suis uniquement parce que ses enfants me tolèrent mais qu'elle ne cautionne pas le fait que je 'montre mon cul' à longueur de temps. Ah et elle a précisé que si ses enfants étaient des filles, elle m'aurait déjà bloquée", a expliqué Roxane qui est actuellement enceinte de son troisième enfant. Elle poursuit : "Je n'ai pas tout montré mais cette dame m'envoie des messages de plus en plus virulents depuis décembre 2019. De mon côté, j'ai la chance de ne prêter aucune attention à ce type de message. Mais chaque jour, des milliers d'enfants sont victimes de cyber-harcèlement et les conséquences sont parfois dramatiques. Alors quand je tombe sur de tels messages venant de la bouche de parents ayant (normalement) la maturité suffisante pour avoir pleinement conscience de leurs actes j'ai la gerbe."

En colère, celle qui a aussi sa chaîne YouTube (L'atelier de Roxane) conclut : "Quelle honte, quelle tristesse, quelle bêtise. Inversez les rôles et imaginez que ces paroles soient entendues par vos propres enfants ! Quel exemple leur donnez-vous ?" Espérons que cette dénonciation calme la haine de sa harceleuse...