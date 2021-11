Roxane (Meilleur Pâtissier) maman pour la 3e fois : son fils est né ! Le prénom et une photo dévoilés

Carnet rose ! Roxane, candidate emblématique du Meilleur Pâtissier (M6), a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux ce samedi. Elle est devenue maman pour la troisième fois ! En effet, elle a accouché de son dernier enfant le 16 novembre 2021, un petit garçon prénommé Eden.

Roxane et son amoureux Loïc, déjà parents de deux enfants prénommés Mathys et Louane, sont aux anges. Sur Instagram, ils ont partagé la bonne nouvelle en photo. "16.11.2021. Du haut de ses 2kg850, Eden est venu chambouler nos coeurs. Tellement d'émotions, tellement de larmes, tellement d'amour, tellement puissant. On flotte, on plane, on vit un rêve éveillé avec une explosion d'hormones de bonheur en pleine tête. On ne fait que pleurer, que rire. On a envie d'hurler d'amour", a-t-elle légendé sous une photo d'elle et son chéri, bébé dans les bras.