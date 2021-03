Saad Lamjarred accusé de viol : renvoyé aux assises, le chanteur risque très (très) gros

La justice s'abattra-t-elle un jour vraiment sur Saad Lamjarred ? En 2016, ses fans apprenaient avec stupeur qu'il avait été arrêté à Paris après la plainte déposée par une jeune femme de 20 ans affirmant qu'il l'avait violée dans sa chambre d'hôtel. Incarcéré dans la foulée, il avait été libéré sous bracelet électronique en avril 2017. La prison pourrait bien être aujourd'hui en ligne de mire.

Comme le rapporte l'AFP, la Cour d'appel de Paris a de nouveau renvoyé aux assises le chanteur marocain Saad Lamjarred pour viol aggravé. L'artiste âgé de 35 ans avait été auparavant renvoyé en correctionnelle en avril 2019 par un juge d'instruction qui avait requalifié les faits en "agression sexuelle" et "violences aggravées". Mais en janvier 2020, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel avait infirmé une première fois cette ordonnance, estimant que les faits devaient être qualifiés de viol, un crime passible des assises. Problème : la Cour de cassation avait toutefois invalidé cette décision, pour un défaut de signature du président de la chambre ! Une sacrée boulette désormais réparée. Ressaisie des faits, la Cour d'appel a de nouveau ordonné mardi 2 mars 2021 que Saad Lamjarred soit jugé aux assises pour "viol aggravé", conformément aux réquisitions du parquet général.

Saad Lamjarred, qui peut encore saisir la Cour de cassation, risque 20 ans de réclusion criminelle. Un temps, il avait notamment eu pour avocat le célèbre Eric Dupond-Moretti, devenu ministre de la Justice et Garde des Sceaux. "Nous sommes satisfaits, la cour d'assises est la juridiction adéquate pour juger les faits dont a été victime ma cliente", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de la plaignante, Me Jean-Marc Descoubès. La jeune femme, Laura P., "essaie de continuer à vivre à peu près normalement et elle affrontera le procès", a-t-il ajouté. Une attente déjà longue de cinq ans que l'on imagine particulièrement insoutenable.

D'autres accusations contre le chanteur

Saad Lamjarred traîne aussi d'autres casseroles. Il a notamment été accusé d'avoir violé et frappé une jeune Franco-Marocaine à Casablanca en 2015. La plaignante s'était ensuite mise en retrait de la procédure et le juge avait ordonné un non-lieu pour ce volet. Il a également été mis en examen en août 2018 pour le viol d'une jeune femme à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. L'artiste avait ensuite été incarcéré durant deux mois et demi avant d'être libéré et contraint de résider à Paris le temps de l'enquête, menée par un juge d'instruction de Draguignan (Var).

Même à l'étranger, son nom avait été cité dans une affaire similaire, à New York. Mais cette-fois, la plaignante avait accepté un accord à l'amiable au civil et refusé un procès au pénal.

Saad Lamjarred reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.