Sabrina Ouazani prend la pose : abdos en béton, les internautes sous le charme

Ce samedi 27 juin 2020, on a tous pu découvrir le summer body de Sabrina Ouazani. La talentueuse comédienne française a dévoilé une photo capturée dans son appartement. Crop top, jogging Adidas, cheveux au naturel : la jeune femme de 31 ans a partagé son look streetwear avec ses 563 000 abonnés.

Une tenue qui mettait particulièrement en valeur son corps très fin et musclé. Bon nombre de ses fans ont ainsi complimenté ses abdos bien sculptés. "Wow the body, the style", a complimenté Laam. "OKAY", s'est émerveillé Karima Charni. "Bomba", a adoré Alessandra Sublet. "Rend moi mes abdos !!", a même sommé Anne Marivin. De quoi faire rougir de plaisir la star de Plan Coeur.