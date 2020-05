Sabrina Ouazani sur son 31, une "beauté" pour son compagnon Franck Gastambide

Ensemble depuis 2015, Franck Gastambide et Sabrina Ouazani ne sont pas du genre à étaler leur histoire dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Depuis, le réalisateur la dirige dans certaines de ses productions, de Pattaya (2016) à Taxi 5 (2018) en passant par sa toute nouvelle série, Validé (Canal +).

Toutes ces années passées côte à côte n'y enlève rien : Franck Gastambide est toujours émerveillé par sa compagne. "C'est de loin une des plus grandes actrices françaises. Elle sait absolument tout faire. C'est l'actrice qui m'inspire le plus au monde. La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique par exemple ! Ça serait une bonne idée. C'est dans ma tête depuis longtemps", confiait récemment l'ancien dresseur de chiens au Parisien.

Plus discrète sur sa vie privée, Sabrina Ouazani s'en était expliquée lors d'un passage dans Touche pas à mon poste en 2019. "Je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Mon éducation a été faite dans la pudeur et je n'ai pas l'habitude de m'exposer et de parler de ça", avait déclaré la comédienne.