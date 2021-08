Sabrina Perquis toujours hospitalisée : les nouvelles ne sont pas bonnes, "ce n'est pas simple..."

Les ennuis de santé de Sabrina Perquis ne se sont pas dissipés. Près de deux semaines après avoir été admise à l'hôpital après avoir été touchée par la Covid-19, et malgré ses trois doses de vaccin, l'ancienne candidate de Secret Story (2011) n'a toujours pas regagné son domicile.

Mardi 3 août 2021, elle a partagé un court message en story Instagram pour tenter de rassurer ses abonnés, bien que les nouvelles ne soient pas bonnes. "Je suis toujours au même point (je ne suis pas au plus mal ni en réanimation comme j'ai pu le lire). Mais pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Je ne vous cache pas que c'est une hospitalisation assez difficile... En plus, je n'ai le droit à aucune visite. Ce n'est pas simple mais je m'accroche. Je m'en souviendrai de ce putain de Covid. À bientôt, avec de bonnes nouvelles je l'espère", a-t-elle écrit. Puis, elle a remercié ses abonnés pour leur soutien : "Merci pour vos messages chaque jour, auxquels je ne peux pas répondre mais qui me touchent sincèrement. Prenez soin de vous."

C'est le 21 juillet dernier que Sabrina Perquis a annoncé être positive au coronavirus. La maman de Loès (18 ans) l'a appris en se rendant à l'hôpital pour y subir une opération pour retirer son thymus, une petite glande située dans la partie supérieure du thorax, entre les poumons et sous le sternum, car une tumeur avait été découverte. "A la base, je faisais une story pour vous expliquer mon opération de demain qui vient d'être annulée car mon test PCR est revenu positif. J'ai trois vaccins... Super ! J'attends que le médecin revienne pour me dire ce qu'il en est. Soit je reste en surveillance ici, soit je rentre à la maison et on reporte l'opération d'au moins quinze jours/trois semaines. Je suis ravie...", déplorait-elle les larmes aux yeux.

Atteinte de la mucoviscidose, Sabrina Perquis est considérée comme une personne à risques face à la Covid-19 et il a donc finalement été décidé qu'elle reste hospitalisée.