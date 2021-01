Secret Story : Une candidate bientôt hospitalisée, de mauvaises nouvelles...

En 2011, Sabrina Perquis a été révélée dans Secret Story 5. La belle blonde qui avait 30 ans à l'époque avait pour secret "Je vis avec le poumon d'un autre". Elle avait expliqué être atteinte de mucoviscidose et avoir subi une greffe des poumons (il y a treize ans maintenant). Depuis, la maman de Loès (17 ans) se rend au moins une fois par an à l'hôpital afin de faire un check-up. Et en novembre dernier, à la suite d'un frottis, elle a découvert qu'elle avait ses cellules précancéreuses. Elle a dû passer des examens complémentaires par la suite et le 12 janvier, les résultats sont tombés.

Sabrina Perquis s'est saisie de son compte Instagram hier soir afin d'évoquer le sujet, en story. "J'ai reçu une mauvaise nouvelle, ma journée ne s'est pas passée comme prévue", a-t-elle confié d'emblée. L'ancienne candidate de télé-réalité a rappelé qu'elle avait fait un check-up il y a deux mois et que son frottis révélait des lésions des cellules épithéliales de bas grades (=pré cancéreuses). Elles pouvaient disparaître seules et a donc dû repasser un examen un mois plus tard. "Ce que j'ai fait le 30 décembre dernier. Ce jour-là, ça ne s'est pas très bien passé mais je n'en ai pas parlé. Je compte faire un post sur les annonces de diagnostic. On m'avait annoncé des choses sans que ce soit vraiment confirmé d'une manière hyper maladroite. Ce jour-là, j'étais de bonne composition et j'avais bien pris les choses", a-t-elle poursuivi.

Les résultats ont été dévoilés aujourd'hui et malheureusement, ils étaient les mêmes qu'il y a un mois. "Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de la gynéco et qui confirmait la présence de cellules précancéreuses. Elle m'a dit que dans ce cas-là, il fallait intervenir chirurgicalement, donc je vais devoir subir une petite intervention chirurgicale. Ca me saoule vraiment d'aller à l'hôpital, surtout en période de Covid, mais c'est une intervention très rapide. Je suis très bien encadrée. Mon service pour mes poumons s'est greffé à la boucle tout de suite. Tout le monde s'occupe déjà très bien de moi. Et comme les choses sont prises à temps, en principe on n'en parlera plus dans quelques mois. Je reste confiante", a-t-elle révélé. Après avoir une fois de plus conseillé aux femmes de ne manquer aucun rendez-vous médical, Sabrina a assuré qu'elle prenait plutôt bien les choses. Sans surprise, elle a tout de même souhaité se déconnecter un peu des réseaux sociaux à la suite de cette annonce.