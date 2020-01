Sacha Buyse (Secret Story) malade : "Il y a deux tumeurs de plus"

Sacha Buyse, qui a participé en 2014 à Secret Story, vit décidément des heures difficiles. Le candidat de télé-réalité qui nous a raconté dans les détails ses problèmes de santé, vient d'annoncer que son médecin a découvert deux nouvelles tumeurs.

Vendredi 24 janvier 2020, en story de son compte Instagram, Sacha Buyse a donné des nouvelles de lui alors qu'il sortait d'un rendez-vous de contrôle chez son médecin : "Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a deux tumeurs de plus. Le docteur ne comprend pas comment ça a pu revenir aussi vite après l'opération. Pour l'instant on ne fait rien. Je vais devoir utiliser des crèmes, des médicaments, voir si ça part." Il précise ensuite : "Tant qu'elles ne gonflent pas, je dois ne dois pas me stresser mais le docteur m'a dit qu'on devait suivre ça de très près parce que ce n'est pas normal que seulement dix-sept jours après l'intervention, j'en ai déjà. Elle était quand même très surprise et pas à l'aise."

Sacha Buyse a également précisé que pour le moment le médecin "ne voyait rien de cancérigène". Affecté par cette nouvelle, il a fait savoir qu'il souhaitait prendre des vacances afin de penser à autre chose et on peut le comprendre. Il y a quelques jours, Sacha Buyse avait fait de grandes révélations sur sa santé à Purepeople.com. Après que les médecins lui ont découvert une tumeur à l'estomac, Sacha a été opéré des oreilles. C'est alors qu'on lui découvre des tumeurs bénignes ce qui lui vaut d'être opéré une nouvelle fois. "Je serai contrôlé pendant six ans en tout cas. Je n'ai plus rien à l'estomac ni aux oreilles. La meilleure manière de débuter 2020 !" nous disait-il.

Ces deux nouvelles tumeurs sont donc un gros coup dur pour Sacha Buyse.