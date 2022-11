Sadio Mané dépité : terrible désillusion pour la star du Sénégal !

L'Afrique est une véritable terre de football et on ne compte plus les immenses stars que le continent a produites au cours des 20 dernières années. Si la Côte d'Ivoire a eu Didier Drogba et l'Égypte Mohamed Salah, le Sénégal peut compter depuis plusieurs années sur le talent unique de sa star incontestée, Sadio Mané. L'attaquant de 30 ans, arrivé en France au FC Metz au début de sa carrière, a littéralement explosé lors de son arrivée à Liverpool en 2016. Sous les ordres de Jurgen Klopp, l'ailier supersonique est devenu une référence mondiale et il a pu soulever plusieurs trophées avec le club anglais.

L'été dernier et après six longues et belles années chez les Reds, Sadio Mané a décidé de rejoindre le prestigieux Bayern Munich et découvrir ainsi l'Allemagne où il a pu remplacer Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone. Si le début de saison a été plutôt réussi, comme la plupart des footballeurs, le Sénégalais attendait avec impatience la Coupe du monde, qui démarre dans moins de deux semaines au Qatar. Malheureusement pour l'attaquant, une terrible nouvelle vient de lui tomber sur la tête. D'après les informations du journal L'Équipe, Sadio Mané est forfait pour le Mondial et il ne prendra donc pas part à la compétition avec sa sélection nationale.

Une blessure au tendon lors du dernier match

Si pour l'heure rien n'est officiel, le quotidien français semble sûr de son coup et c'est tout un pays qui doit être abattu devant une telle nouvelle. Véritable star de la sélection, Sadio Mané a mené le Sénégal à la victoire lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Présent sur le terrain hier avec le Bayern Munich, il est sorti sur blessure à la 20e minute de jeu. S'il se voulait rassurant au moment de son remplacement, d'après nos confrères il souffre d'une blessure au niveau d'un tendon et ne pourra donc pas tenir sa place au Qatar, puisqu'il devrait être absent plusieurs semaines.

Un véritable coup de massue pour le Sénégal et son sélectionneur, qui devra se passer de celui qui a terminé à la deuxième place du Ballon d'Or derrière Karim Benzema cette année. Si rien n'est officiel encore, Sadio Mané a néanmoins de grandes chances de regarder la compétition depuis son écran de télévision...