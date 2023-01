Salma Hayek fesses presque nues dans une robe en maille, l'actrice met le feu au tapis rouge

Le film Magic Mike's Last Dance est très attendu... et l'avant-première de cette comédie dramatique, signée Steven Soderbergh, a été à la hauteur de toutes les espérances. Salma Hayek, qui se joint à l'équipe de Channing Tatum et Matt Bomer dans ce troisième volet, a naturellement assisté à l'évènement, organisé au Regal South Beach, 1120 Lincoln road mall, en Floride, et on peut dire que la comédienne avait mis le paquet. La nouvelle héroïne de la saga avait opté pour une robe en maille laissant apparaître le moindre détail de ses courbes et de ses sous-vêtements noirs. Un motif floral recouvrait, toutefois, quelques centimètres de sa peau.

Linda Evangelista était également présente à cette avant-première, le 25 janvier 2023 sur les coups de 17h30, tout comme Channing Tatum, personnage principal de la saga. Salma Hayek incarne, dans le film Magic Mike's Last Dance, Maxandra Mendoza, une femme riche qui découvre le passé de stripteaseur de Mike Lane et qui le pousse à reprendre la danse, en entraînant une troupe londonienne. "Je joue une femme forte, explique-t-elle à Entertainment Tonight. Vous savez à quoi ressemblaient mes journées de travail ? Je restais assise et je regardais une douzaine d'hommes, à moitié nus, danser et faire des pirouettes. Et je devais les diriger." On a effectivement vu pire !