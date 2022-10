Salma Hayek mariée en bustier satiné à François-Henri Pinault : photos jamais vues et magnifiques dévoilées

Mariée depuis treize ans avec l'homme d'affaires français François-Henri Pinault, Salma Hayek nage dans le bonheur. On imagine sa joie de revoir après plus d'une décennie des images précieuses de son mariage en 2009, dévoilées par le grand Mario Testino sur son compte Instagram.

On y voit l'actrice et productrice hollywoodienne en plein préparatifs pour sa noce, habillée dans un sublime bustier en satin. Un autre cliché montre ses robes somptueuses. Des instants précieux jamais vus par le public auparavant qui figurent dans le livre du photographe, I Love You.