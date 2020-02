Salvatore Adamo en deuil : sa petite soeur est morte

Le clan du populaire chanteur Salvatore Adamo est une nouvelle fois frappé par un terrible drame : la mort de Delizia, une des soeurs de l'artiste. Le magazine France Dimanche se fait l'écho de ce décès annoncé initialement sur Facebook.

Selon le magazine (dans son édition du 14 février 2020), c'est Giovanna, une autre soeur de Salvatore Adamo, qui a révélé la triste information par un message publié le dimanche 9 février 2020 ; une publication devenue indisponible. "Ce soir, mon frère Salvatore, mes soeurs Eva, Salvina, Tina, notre belle-soeur Nicole, et moi, avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de notre chère soeur Delizia", peut-on lire. Âgée de 67 ans, la défunte avait "longtemps lutté contre la dépression et la maladie", affirme France Dimanche.

C'est la deuxième fois que le clan de l'interprète de Tombe la neige connaît une perte. En 2005, Salvatore Adamo perdait ainsi son unique frère, Giuseppe, emporté par un cancer. Lui aussi était dans la musique puisqu'il faisait carrière comme guitariste.

Delizia avait elle aussi fait carrière dans la chanson, enregistrant ses premiers titres à seulement 14 ans, Prends le chien et Monsieur le professeur, composés par son frère. "Entre 1966 et 1978, elle sortira une dizaine de disques, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas, dont les titres Qui te retient ? et Aime-moi sont également signés de la main de son frère", ne manque pas de rappeler le magazine. Delizia avait véritablement la fibre artistique puisqu'elle était également passée par le cours d'art dramatique du Conservatoire national de Bruxelles, en Belgique. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle vivait dans l'ombre de son illustre frère.

Toutes nos condoléances au chanteur et à sa famille.