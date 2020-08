Sam Smith amoureux : baisers passionnés avec son nouveau chéri français

Deux ans après sa rupture avec l'acteur Brandon Flynn (13 Reasons Why), le chanteur Sam Smith a retrouvé l'amour. Le site du Mail Online a partagé des photos de l'artiste dans les rues de Londres avec son nouveau chéri, un certain François Rocci.

Mardi 25 août 2020, sous un ciel gris, Sam Smith a donc été repéré en sortie avec un charmant brun. Les deux hommes, collés-serrés, ont échangé de tendres baisers - nettement moins fougueux que ceux avec Brandon Flynn, qui avaient fait hurler de rire la Toile - et de belles étreintes avant de s'installer à la terrasse d'un pub. Une fois assis, ils ont longuement discuté, fumé des cigarettes et enchaîné les pintes de bière. En repartant, même s'ils avaient de toute évidence repéré des photographes, ils ont continué à se câliner et à se tripoter en marchant. Love is in the air...

François Rocci, un Français installé à Londres, est un designer de meubles. Son site officiel nous apprend qu'il est diplômé d'un MA Design Product du Royal College of Art de Londres obtenu en 2018 et d'un BA(hons) Product and Furniture Design de la Kingston University de Londres depuis 2016. Ses meubles d'intérieur vont de la table basse aux luminaires en passant par les miroirs. Aurait-il fait la rencontre de Sam Smith dans le cadre de son travail pour l'aider à décorer sa demeure de Hampstead, dans le Nord de Londres ? Une propriété achetée selon le site Metro pour la très coquette somme d'environ 13 millions d'euros.

En avril dernier, l'interprète des tubes Stay With Me, Too Good at Goodbyes, I'm Not the Only One ou encore Writing's on The Wall avait déclaré se sentir seul alors qu'il vivait très mal le confinement lié à la pandémie de coronavirus. Sam Smith, qui avait affirmé avoir attrapé le virus, est depuis clairement plus heureux.