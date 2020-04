Sam Smith infecté par le coronavirus ? Il l'affirme sans preuve...

Depuis le début de la pandémie, les célébrités sont nombreuses à avoir contracté le coronavirus. Le chanteur Sam Smith affirme lui aussi avoir été atteint. Problème : il n'en est pas certain, car il n'a pas été testé !

Interrogé par Zane Lowe pour l'émission d'Apple Music, Sam Smith a donc évoqué son récent état de santé qui lui fait penser qu'il a contracté le Covid-19. "Je n'ai pas été testé, mais je sais que je l'ai eu. J'en suis certain à 100% que je l'ai eu. Tout ce que j'ai lu sur le sujet allait dans ce sens. Alors, ouais, définitivement je pense que je l'ai eu", a déclaré le chanteur de 27 ans, originaire de Londres. Sam Smith a également affirmé que sa soeur était tombée malade peu de temps après lui, avec les mêmes symptômes. Le duo a donc décidé de se confiner pendant trois semaines. "Alors que tout était vraiment en confinement, c'est là que, par chance, j'ai commencé à m'en débarrasser", a-t-il ajouté.

Sam Smith, qui n'a désormais plus d'amoureux avec qui partager son quotidien depuis sa rupture avec Brandon Flynn, n'avait qu'une envie avec ce virus : guérir au plus vite pour se replonger dans la musique. "Les deux premières semaines, je voulais juste chanter. Pas mes chansons (...) juste chanter à tue-tête en me promenant dans la maison", a-t-il expliqué. Au début du confinement, l'interprète de To Die for s'était fait tacler sur les réseaux sociaux pour avoir chouiné alors qu'il passait le confinement dans une superbe demeure avec jardin...

Sam Smith, désormais en pleine forme, a récemment participé au concert caritatif organisé par Lady Gaga avec Global Citizen. Il a aussi dévoilé une nouvelle chanson intitulée I'm Ready, en duo avec Demi Lovato.