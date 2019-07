Samuel Kim en deuil : Le père de la star de la K-Pop retrouvé assassiné

Triste nouvelle dans le monde de la K-Pop. Jose Arredondo, le père de la star de la K-Pop Samuel Kim, a été retrouvé mort à Cabo San Lucas (Mexique), le 17 juillet 2019. Son corps sans vie a été retrouvé dans l'une des maisons qu'il possédait dans la ville mexicaine. Il présentait des signes de "traumatismes contondants", selon Associated Press, équivalent local de l'AFP. Plusieurs médias américains disent qu'il aurait été "battu à mort", même si aucune autopsie ne permet de confirmer cette théorie. Jose Arredondo avait 58 ans.

On n'en sait pas plus sur les circonstances de la mort de Jose Arredondo, cependant, une enquête pour meurtre serait en cours. Une source judiciaire apprenait à l'Associated Press que les autorités locales faisaient le nécessaire pour déterminer avec "exactitude" les causes de la mort du père de l'artiste. Jose Arredondo était à la tête d'un garage automobile situé dans la ville de Bakersfield (Californie, États-Unis).

Samuel, dont le nom complet est Samuel Kim Arredondo, est un artiste très connu en Corée du Sud, où il réside depuis de nombreuses années. Il est d'ailleurs suivi par plus de 2,5 millions de fans sur Instagram. Samuel a commencé sa carrière alors qu'il était très jeune, apparaissant dans les publicités du garage automobile de son père, avant de se découvrir une passion pour la musique. À 17 ans, Samuel vit désormais en Corée du Sud, où il fait partie du duo 1Punch. En 2017, il avait dévoilé son premier album solo, Eye Candy. Depuis l'annonce du décès de son père, une vague de messages de soutien s'est abattue sur ses réseaux sociaux.