Samy Seghir : L'enfant star de Michou d'Auber et Neuilly sa mère est devenu un séduisant jeune homme

Samy Seghir a bien changé ! Petit garçon au caractère bien trempé dans le film Michou d'Auber sorti en 2005, l'acteur avait par la suite connu la gloire grâce au film Neuilly Sa Mère en 2009 où il interprétait Sami Ben Boudaoud. Désormais âgé de 26 ans, le jeune homme s'affiche toujours plus sexy sur Instagram.

Peau mate, abdominaux taillés, musculature sculptée et regard séducteur, Samy enchaîne les shootings et dévoile sa silhouette de plus en plus masculine. Mauvaise nouvelle pour les fans et admiratrices de Samy, celui-ci n'est par ailleurs plus un coeur à prendre. Aperçu en juillet 2020 à la soirée blanche du chef Christophe Leroy, le jeune homme était accompagné de sa fiancée, une jolie brune prénommée Manon Azem.