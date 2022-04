Sandra Bullock : Son ex infidèle s'est fiancé à une star du porno

L'homme d'affaires et entrepreneur dans le domaine de l'automobile Jesse James, connu pour être l'ex de Sandra Bullock, s'est fiancé cette semaine avec sa nouvelle compagne... star du porno ! L'heureuse élue se nomme Bonnie Rotten et c'est elle qui a annoncé la nouvelle via sa page Instagram. Folle de joie, la jeune femme a adressé un tendre message à son chéri.

"Nous sommes fiancés ! J'ai su dès que je t'ai rencontré que je voulais passer chaque journée de ma vie avec toi. La manière dont tu m'aimes moi et ma petite [elle a une fille de 6 ans née d'une précédente union] est tout ce dont j'ai toujours rêvé, a déclaré la pornstar de 28 ans avant de poursuivre, j'ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprend mieux que toi. Tu es mon véritable meilleur ami et tout ce que je veux c'est te rendre l'homme le plus heureux de l'univers. Tu es parfait pour moi... Je promets que je serais toujours à tes côtés." Bonnie a finalement conclu sa vibrante déclaration par des mots très fort. "La sueur et les larmes de sang que tu as mis dans cette création représente notre éternité ensemble que j'aime tellement... Je t'aime" a-t-elle affirmé en légende d'une photo où on voit l'actrice arborer sa bague de fiançailles. Le futur mari a affiché la complicité du couple en répondant par une blague que seul la jeune femme pourra comprendre : "Il a le temps de te forger une bague en acier de Damas mais pas pour mon porte-clé à 25$ ? Je t'aime bébé."