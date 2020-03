Sandrine (4 Mariages pour 1 lune de miel) : La promesse de David avant sa mort

David, ancien candidat de 4 Mariages pour 1 lune de miel, a vécu le pire jour de sa vie le 16 mars 2020. Son épouse Sandrine est morte de son cancer des poumons alors qu'elle n'avait que 30 ans. Anéanti, il lui a rendu un nouvel hommage vibrant sur Facebook, le 20 mars.

"Mon amour, nous avions la vie devant nous, mais elle nous a joué un sale coup. Elle t'a arraché à moi, mais tu resteras à jamais dans mon coeur. Je te verrai à travers nos enfants, je les ferai grandir suivant les valeurs qui t'étaient chères. Tu as tellement dû traverser des étapes dans ta vie, mais malgré tout cela, tu as toujours eu la force de te battre face à cette foutue maladie qui a fini par t'emporter. Il y a quelques mois d'ici, lorsque tout s'est enchaîné, tu m'as fait promettre une chose, c'est de prendre soin de nos enfants, et je le ferai je prendrai soin d'eux, les protégerai et ferai en sorte qu'ils deviennent de bonnes personnes. De cette épreuve, je vais en faire une force, la force qui me permettra d'avancer dans la vie, mais sans jamais t'oublier. Je t'aime", a écrit David sur le réseau social. Très vite, les internautes lui ont une fois de plus adressé leurs condoléances et lui ont souhaité beaucoup de courage dans cette épreuve. De quoi réchauffer un peu le coeur de l'ancien candidat de TF1, qui doit désormais faire face, tout en s'occupant de ses quatre enfants.