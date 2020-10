Sandrine Kiberlain dans le coma après la naissance de sa fille Suzanne, une épreuve indélébile

Sandrine Kiberlain a vécu une épreuve particulièrement délicate il y a plus de vingt ans. L'actrice a été plongée dans le coma après son accouchement et la naissance de sa fille, Suzanne Lindon. Le 13 avril dernier, Suzanne a eu 20 ans. L'anniversaire de la jeune réalisatrice et nouvelle égérie de la maison Celine est un événement émouvant.

Après sa venue au monde, Sandrine Kiberlain, avait passé deux jours dans le coma. L'actrice de 52 ans était revenue sur son accouchement en 2014, dans une interview accordée au magazine Psychologies.

"J'ai été absente de tout. C'est une sorte de sommeil profond dont vous vous réveillez finalement sans savoir que vous vous étiez absentée, jusqu'à ce que les gens vous disent, à votre réveil : 'Cela a duré deux jours, on a cru que tu allais mourir !', confiait-elle à la publication. Non seulement, j'étais vivante, mais en plus, j'avais un enfant : c'était comme un départ à 2000 km/h. Je crois que pendant longtemps, je crois que j'ai eu besoin d'être tout le temps avec ma fille, comme pour tenter de rattraper ce temps perdu".

En 2016, elle était revenue sur ce fait marquant avec Madame Figaro. "Cela a été une rupture nette, une prise de conscience. Avant, je crois que j'étais un peu flottante, je me laissais porter. J'ai longtemps été insouciante et très protégée. Puis les épreuves sont arrivées de manière très groupée et le réveil a été brusque", expliquait la guest star de la série Dix pour cent, dont l'épisode 4 est diffusée ce mercredi 28 octobre 2020 sur France 2.

Vingt ans plus tard, Sandrine Kiberlain est une maman fière de sa fille, devenue une jeune femme pétrie de talent.