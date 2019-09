Sandrine Quétier en cuir face à Camille Lacourt pour une soirée automobile

Mercredi 25 septembre 2019, plusieurs prestigieuses personnalités étaient attendues à l'inauguration du circuit automobile éphémère "The roof of driving experience" placé sur les toits de Paris par l'entreprise Cupra France. Pour cet événement de nuit, nos célébrités favorites avaient adopté un look sportif, à l'image d'Estelle Denis qui avait sorti sa plus belle veste en cuir.

Elle n'était pas la seule à avoir opté pour le perfecto, puisque la toujours superbe Sandrine Quétier a également porté cette jolie pièce de sa collection. Elle est d'ailleurs tombée sur un très cher ami, le pétillant Christophe Beaugrand, avec qui elle a pris la pose. Le chanteur Vianney était également présent, tout comme Emma de Caunes, élégante en trench crème.

Frédérick Bousquet a aussi posé pour les photographes, avec son grand ami le nageur Camille Lacourt. Le présentateur de Pékin Express, Stéphane Rotenberg, était de la partie, à l'instar de la talentueuse boxeuse Estelle Mossely, compagne de Tony Yoka. L'auteure de romans érotiques Olivia Bonnamour a pris la pose au côté de Ronald Guintrange, journaliste à BFMTV, tout comme le model Valentin d'Hoore. Ce circuit restera pendant deux jours à la capitale, l'occasion pour la marque organisatrice de présenter ses nouveaux modèles.