Sandrine Quétier : Qui est son compagnon, Sébastien Goales ?

Sandrine Quétier a tout pour elle ! Deux enfants géniaux et indépendants, Lola et Gaston (20 et 18 ans), fruits de son union avec le réalisateur Fabrice Michelin, une carrière éclectique et une beauté naturelle sans pareil.

A 50 ans, celle qui a choisi de délaisser la télévision en 2017 pour se consacrer à ses passions à temps plein, la musique et la comédie, est également heureuse et épanouie côté coeur. En effet, l'ancienne acolyte de Nikos Aliagas, qui présentait avec lui l'émission 50' Inside sur TF1, qui a du mal à se défaire de sa vie passée, coule des jours paisibles dans les bras de son compagnon Sébastien Goales.

Ce brun mystérieux à l'allure chic est, depuis 2007, directeur de la communication et des partenariats d'Orange Content, filiale du groupe télécom Orange qui regroupe OCS et Orange Studio.

Il a fait de brillantes études et est sorti diplômé de l'IEP de Grenoble en 1992. Il possède aussi un DESS en sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris Assas, où il a étudié entre 1994 et 1995. Sébastien Goales a également poursuivi un cursus en étude des médias et communication, à l'Université de Santa Barbara, en Californie de 1993 à 1994.