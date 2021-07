Sandrine Quétier lumineuse au naturel : sa dernière photo fait sensation

Le bonheur d'être en vacances ! Sandrine Quétier en profite pleinement depuis Madrid où elle a posé ses valises pour quelques jours. Et sur Instagram, celle qui évolue désormais dans le milieu musical avec son groupe de rock This Is a donné de ses nouvelles. En effet, lundi 19 juillet 2021, Sandrine Quétier a fait savoir qu'elle s'était parfaitement adaptée au climat espagnol en dévoilant une photo d'elle en train d'apprécier un bain de soleil dans un parc. Mais surtout, l'ex-animatrice de 50 ans a fait sensation en apparaissant sans aucun artifice, laissant même apercevoir quelque tâches de rousseur. "À fond ! Et vous ? #summerinmadrid", a-t-elle simplement légendé.

Sa publication a rapidement fait effet auprès des internautes, lesquels se sont empressés de la complimenter dans son fil de commentaires. "Sublime", "Trop belle", "Superbe", "Resplendissante", peut-on notamment lire.