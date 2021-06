Sandrine Quétier : Sa fille Lola, sublime et en couple avec un sportif ! Photos des amoureux

Dimanche 13 juin 2021, Sandrine Quétier et son ex-mari Fabrice Michelin se sont retrouvés pour un jour spécial. Ils ont tous les deux célébré le vingtième anniversaire de leur fille adorée, Lola. L'occasion de rappeler à quel point la jeune fille est sublime... et de revenir sur son couple avec un certain Hugo, joueur de rugby.

Sur son compte Instagram, la belle Lola Michelin, en licence information et communication à l'ICP (Institut Catholique de Paris), partage des photos de son quotidien. Shooting avec sa maman animatrice pour la marque de prêt-à-porter Caroll, soirée entre copines ou encore instants intimes avec son amoureux sont immortalisés et publiés en guise de souvenirs. Sur plusieurs clichés, la brunette pose auprès de celui qui partage sa vie depuis désormais quatre ans.

Lola Michelin amoureuse, sa mère Sandrine Quétier valide

L'heureux élu du coeur de Lola Michelin est un charmant blond aux cheveux mi-longs et à la silhouette athlétique. Il s'appelle Hugo, pratique le rugby comme espoir au Racing92, club réputé de l'ouest parisien. Entre école et sport, le jeune homme n'a pas choisi. Il est scolarisé à l'École diagonale, établissement d'enseignement privé hors contrat à horaires aménagés, où il a obtenu en 2019 son baccalauréat scientifique avec la mention bien et poursuit désormais ses études en classe de prépa. Une manière pour lui de "vivre son rêve à fond", comme il l'indique sur le site de l'école.

Mais il n'y a pas que le rugby et l'école dans la vie du jeune Hugo. La belle Lola Michelin tient une place toute particulière dans son coeur. Hossegor, Lacanau ou même Paris, les amoureux ne se quittent pas. En commentaires, leurs proches valident les baisers du couple, à commencer par Sandrine Quétier qui complimente régulièrement le duo. De son côté, Fabrice Michelin, réalisateur et papa de la belle Lola (ainsi que de son petit frère Gaston, 18 ans, lui aussi né de ses amours avec la star de TF1), se fait plus discret sur les réseaux sociaux, tout comme le charmant Hugo. Tel père... tel gendre ? L'avenir nous le dira !