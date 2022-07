Sandy (Mariés au premier regard) déjà mariée par le passé : révélations sur son premier époux

Le 2 juillet 2022, Sandy a fait une grosse révélation sur son passé amoureux. La candidate de la dernière saison de Mariés au premier regard (M6) a été mariée une première fois. Interrogée par TV Mag, la professeure des écoles de 32 ans a fait des confidences sur le sujet.

Non, Alexandre n'était pas le premier époux de Sandy contrairement à ce que les téléspectateurs pensaient. La charmante brune a été mariée durant huit ans au meilleur ami de Laurent (qui a participé à la saison 2 de Mariés au premier regard, en 2017) comme elle l'a révélé lorsqu'on lui a demandé si l'ancien compagnon d'Emma était l'un de ses ex. "J'ai été mariée pendant huit ans avec un des meilleurs amis de lycée de Laurent et nous nous sommes connus de cette manière. Ils sont toujours très amis d'ailleurs et cela ne serait certainement pas le cas s'il s'était passé quoi que ce soit entre Laurent et moi! (Rires)", a-t-elle assuré à TV Mag.

Et, après avoir assuré que Laurent ne l'avait pas pistonnée pour participer à l'émission de dating, Sandy a confié qu'elle avait eu deux grandes histoires d'amour dans sa vie. "De mes 18 à 25 ans avec mon premier mari d'une part, c'était un mariage de raison. Nous étions encore très jeunes, nous ne savions pas forcément ce que nous voulions mais j'étais avec une très belle personne. Et d'autre part une relation de cinq ans à l'extrême inverse avec que de la passion et pas du tout de raison. Nous n'avions rien en commun, ni les valeurs, ni le mode de fonctionnement", s'est-elle souvenue.

Aujourd'hui, Sandy est toujours célibataire. Si elle ne regrette pas d'avoir participé à l'émission, elle est "un peu déçue" de l'issue. "J'arrive à un tournant de ma vie puisque j'ai décidé de partir vivre seule au Canada à partir du 12 août, je ne sais pas pour combien de temps. J'ai un contrat de deux ans à Montréal comme professeur des écoles, je peux aussi bien partir avant son terme comme continuer au-delà. Je me laisserai guider par l'instant. Je sais qu'à 33 ans, j'ai envie d'une vie de famille et d'avoir des enfants. J'ai envie d'avancer", a-t-elle conclu.