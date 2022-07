Sandy (Mariés au premier regard) divorcée d'Alexandre : des photos de son premier mariage dévoilées !

Mariés au premier regard 6, c'est terminé ! Et cette année, seuls deux couples sur huit ont poursuivi l'aventure. En effet, Alicia et Bruno ainsi que Pauline et Damien ont révélé lors du bilan être toujours mariés depuis que la science les avait réunis. Mais cette dernière n'a pas eu le même flair pour tous les autres. Si certains mariages ont très mal fini, comme celui d'Emilie et Frédérick que tout semblait pourtant rapprocher, d'autres ont connu un point final sans rancoeur ni animosité.

C'est le cas de Sandy et Alexandre. Le couple s'est même serré les coudes à distance en découvrant que leur bilan avait été bâclé et mélangé à l'épisode spécial "Que sont-ils devenus ?" - qui a permis d'avoir des nouvelles des parents de Lya, Laure et Matthieu - Si les deux célibataires ne sont pas repartis avec l'amour qu'ils attendaient tant, ils peuvent se réjouir du nombre de fans qu'ils ont gagnés en apparaissant dans l'émission. Si certains internautes profitent de l'anonymat pour enchaîner les critiques, d'autres, bien plus bienveillants, veulent apprendre à mieux connaître les candidats.

Ce samedi 2 juillet, Sandy avait organisé une session questions/réponses sur son compte Instagram. Loin de vouloir cacher des choses aux téléspectateurs, la belle brune a annoncé qu'elle avait déjà été mariée de ses 18 à ses 26 ans. Si l'identité de l'ex-époux n'a pas été révélée, Sandy a accepté de partager quelques clichés de la noce.

Dans une magnifique robe blanche bustier, les cheveux bouclés lâchés et ramenés sur le côté, on découvre Sandy, un énorme sourire aux lèvres, s'avancer vers monsieur le maire au côté d'un homme que l'on devine être son papa (voir le diaporama). L'amour n'aura finalement pas duré, un peu plus tout de même que son mariage avec Alexandre. Reste à savoir si parmi tous ceux qui la suivent désormais sur les réseaux sociaux, Sandy trouvera la perle rare qui lui fera dire 'oui' une troisième fois...