Sandy (Mariés au premier regard) et Alexandre "mis de côté" par la production : la raison dévoilée

Entre les candidats et le montage de l'émission à laquelle ils participent, ce n'est pas toujours une histoire d'amour. Certains candidats de Mariés au premier regard 2022 par exemple ont regretté certaines séquences de leur aventure, parmi lesquels Sandy.

La professeure des écoles de 32 ans a été interrogée sur son aventure par TV Mag. Après avoir fait des révélations sur son premier mari, elle a confié que lors du mariage, elle n'a pas du tout fait la moue comme les téléspectateurs ont pu le voir au moment où Alexandre lui annonce qu'il a trois enfants. Bien au contraire, elle assure n'avoir eu "aucune hésitation ni questionnement à ce sujet". Même chose pour la séquence au cours de laquelle on la voyait distraite quand son mari lui chantait le rap qu'il lui avait composé. "Les images montrées de moi pendant qu'il me chantait son titre ne reflètent pas la réalité, je n'étais pas en train de tourner la tête à droite et à gauche. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute des paroles des chansons et je ne l'ai pas quitté du regard, j'étais concentrée sur ce qu'il disait. J'étais très touchée", a-t-elle expliqué.

Sandy et Alexandre pas très présents

Autre regret, que la production ait mis l'accent sur son hypersensibilité et surtout, que son histoire avec Alexandre n'ait été diffusée qu'à partir du 8e épisode, avec un temps d'antenne réduit comparé aux autres participants. "La production nous avait assuré que tout le monde aurait le même temps de passage sur M6 et cela n'a pas du tout été le cas. Beaucoup de choses de mon histoire avec Alexandre n'ont pas été montrées comme nos discussions dans la voiture entre le mariage et le banquet. Même dans nos portraits ! Personne ne sait que j'ai été mariée auparavant... Il y a aussi les séquences des essayages de ma robe qui étaient particulièrement émouvantes, les essayages de costume d'Alexandre, notre séance photo, de l'annonce du mariage d'Alexandre à ses parents, de ma mère qui vient dans ma chambre pour m'offrir un bracelet et tout le Que sont-ils devenus? où on commente les images de notre expérience avec un proche. Personne ne sait ce qu'on est devenus ! (Rires.)", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter que lors de l'émission The Reunion, Frédérick, Alexandre et elle étaient les seuls à ne pas avoir de micro-cravate. "Nous avons été mis de côté...", s'est-elle désolée.

Sandy a tenté de savoir pour quelle raison la production avait pris le parti de moins les montrer. La productrice lui a donc expliqué qu'ils "n'avaient pas assez de matière à exploiter" car ils n'ont "pas été assez proches dès le départ" et ne se sont pas disputés. "Nous étions juste trop normaux, raisonnables et raisonnés pour passer dans l'émission", a-t-elle conclu.