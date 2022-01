Sara Giraudeau est enceinte de son 3e enfant : "Moi c'est simple... maman d'abord !"

Entre nous, ce n'est pas passionnel, c'est fusionnel. Le coup de foudre, c'est dangereux.

En couple depuis des années, Sara Giraudeau et Simon Hubert ont construit leur relation à leur rythme. "Pas de coup de foudre. Mais le développement d'un amour très serein, confiait-elle au magazine Paris Match, en 2018, alors qu'elle était jurée du Festival de Deauville. Entre nous, ce n'est pas passionnel, c'est fusionnel. Le coup de foudre, c'est dangereux. La passion n'est pas l'amour." Elle ne tarissait pas d'éloges, d'ailleurs, dès qu'il s'agissait de le décrire comme un "super papa", un "super mari" et un "super cuisinier". "Que demande le peuple ?" s'amusait-elle alors. Les deux plus grandes ont aujourd'hui 12 et 5 ans. Il sera donc bientôt temps que Monsieur mette les bouchées triples !