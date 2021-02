Sara Giraudeau : "Il fallait la sortir de là", sa mère Anny Duperey raconte sa phobie maladive

Monter sur scène devant des milliers de spectateurs, tourner devant des caméras... pour les artistes, chose aisée mais, dans la vraie vie, nombreux sont ceux à se sentir bien plus démunis. Sara Giraudeau, César de la meilleure actrice de second rôle pour Petit paysan, a ainsi longtemps souffert de phobie scolaire. Rien que d'être physiquement présente entre les quatre murs d'une salle de classe, cela la rendait malade...

Mercredi 17 février 2021, Anny Duperey était invitée de l'émission Culture Médias pour parler de sa série La faute à Rousseau sur France 2, dans laquelle elle incarne la mère d'une prof de philo. Matière qui, selon elle, a sauvé la vie de sa fille Sara Giraudeau. Adolescente, la comédienne vivait très mal de devoir aller à l'école. "Elle s'est mise à vomir devant la grille du collège et à s'évanouir en classe. Il fallait la sortir de là", a expliqué sa maman, évoquant "le malheur scolaire" qui la rongeait. Alors que Sara voulait vite arrêter l'école, dès ses 16 ans, il n'en était toutefois pas question. "Écoute ma chérie, nous ne sommes pas à la même époque, nous n'avons pas la même histoire", lui avait rétorqué Anny Duperey, souhaitant qu'elle aille jusqu'au bac pour ne pas avoir de regrets.

C'est ainsi que la populaire comédienne d'Une famille formidable avait trouvé une solution pour sa fille, en la mettant dans une école hors contrat, dont les cours se faisaient non pas dans des salles de classe mais dans des appartements. "Elle y a rencontré un prof de philo merveilleux (...) La philosophie a sauvé ma fille aînée (...) La phobie scolaire, ça se soigne, avec des manières d'enseigner un peu différentes", a-t-elle ajouté, racontant non sans fierté que Sara avait finalement eu son bac avec mention et un magnifique 17 en philo !

A noter que Sara Giraudeau, dont le père est le défunt comédien Bernard Giraudeau, est attendue cette année dans le film Adieu Monsieur Haffmann.