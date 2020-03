Sarah Abitbol souriante après le scandale, soirée spectacle avec Holiday On Ice

Cette sortie survient un mois après la publication de son libre choc, Un si long silence (éditions Plon), dans lequel l'ancienne partenaire de Stéphane Bernadis raconte comment son entraîneur Gilles Beyer a abusé d'elle entre 1990 et 1992 : "Nous avons en face de nous un véritable système. Plus j'avance dans mes recherches, plus j'en suis convaincue, explique-t-elle dans son ouvrage. Le monde du sport porte des valeurs fortes, des enjeux financiers énormes. Il protège son image avec pugnacité, et tant pis pour les nombreux cadavres cachés."

Depuis, elle est considérée comme celle qui a brisé l'omerta autour des violences sexuelles dans le patinage français. Un scandale qui, le 8 février dernier, a poussé à la démission Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) depuis 2007.