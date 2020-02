Affaire Sarah Abitbol : Comment Bruno Solo l'a aidée à sortir du silence

Bruno Solo a eu – et a encore ! – une carrière riche et diversifiée. De Caméra Café aux planches des théâtres (Le Système Ribadier, Un petit jeu sans conséquence ou Baby), en passant par des rôles comme l'inoubliable Yvan de La Vérité si je mens !, l'acteur est un incontournable du divertissement français. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est qu'il est ambassadeur de l'association fédérative La Voix de l'enfant qui a pour ambition "l'écoute et la défense de tout enfant en détresse, quel qu'il soit, où qu'il soit".

C'est certainement ce rôle engagé qui a poussé Sarah Abitbol à venir à sa rencontre, "il y a quinze ans dans des tournois de poker à Paris", confie-t-il au Parisien ce mercredi 26 février 2020. "Mais très vite, je devine qu'elle ne vient pas me voir juste pour devenir marraine. À la longue, on apprend à repérer les signes dans le discours, dans l'attitude, la manière de parler doucement (...). Je lui dis : 'Sarah, tu as quelque chose à me dire ?' On s'est revu plusieurs fois et elle m'a tout raconté", commence à raconter le comédien. À l'époque, il ne se doute pas du long chemin à parcourir pour la patineuse. Pourtant, il "l'encourage à en parler". Il l'oriente vers un ami qui lui conseille de porter plainte, puis la perd de vue. Quand il la revoit, il la secoue : "Sarah, tu dois le faire pour toi et aussi pour les autres victimes."

Pour mémoire, Sarah Abitbol a publié un livre, Un si long silence, dans lequel elle accuse de viol son ancien entraîneur, Gilles Beyer. Dans la foulée, L'Équipe et L'Obs ont publié deux enquêtes laissant la parole à la décuple championne de France, ainsi qu'à trois autres athlètes : Béatrice Dumur, Anne Bruneteaux et Hélène Godard.

Quant à Bruno Solo, il est "persuadé que des cas comme Sarah Abitbol, il y en a des dizaines et des dizaines. Pour certains, le sport avec ces jeunes filles et ces jeunes garçons est une zone de non-droit et il faut le dénoncer."

En mai prochain se tiendra la 32e cérémonie des Molières, retransmise sur France 2 depuis la scène du théâtre du Châtelet, à Paris. Cette année, c'est Bruno Solo qui aura l'honneur de présenter ce grand événement.