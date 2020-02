32e Molières : Bruno Solo aux commandes, il a cédé grâce à sa femme

Après Alex Vizorek l'an dernier, c'est le comédien Bruno Solo qui animera la prochaine cérémonie des Molières. Une 32e édition qui sera diffusée sur France 2, "en première partie de soirée, une première depuis dix ans", relate Le Parisien. Jusqu'à présent, le comédien de 55 ans avait toujours refusé, mais il a depuis changé d'avis...

Dans les colonnes du quotidien, on apprend que Bruno Solo avait déjà été sollicité dans le passé pour tenir ce rôle de maître de cérémonie, mais qu'il avait décliné, ne se sentant alors pas assez légitime. Un sentiment qui ne l'habite plus désormais. "Est-ce que c'est de la prétention ou beaucoup d'inconscience ? Peut-être un peu des deux. Et pourquoi pas ? Et en même temps, quelle inconscience d'aller faire ça devant tout un parterre de gens élégants, moi l'autodidacte. Sûrement parmi les seuls à n'avoir fait ni le cours Florent, ni le cours Simon, ni le Conservatoire ou la rue Blanche, ni même un seul cours privé... mais qui ai toujours été au charbon et ai appris en faisant...", a-t-il confié au Parisien.

L'ancienne star de la série culte Caméra Café a estimé que depuis des années il joue "beaucoup, des pièces différentes, certaines radicales, d'autres plus légères" et qu'il a donc fini par acquérir sa légitimité. Bruno Solo, que l'on a vu sur les planches ces dernières années dans Le Système Ribadier, Un petit jeu sans conséquence ou Baby, a aussi et surtout achevé d'être convaincu par sa femme Véronique ! "Ma femme m'a dit : 'Allez vas-y, c'est chouette.' Ça a été le juge de paix absolu. Allez vas-y, c'est chouette... Ce sont des phrases comme cela qui vous font avancer, des phrases simples", a-t-il ajouté.

Pas moins de dix-neuf statuettes seront remises. L'an dernier, la 31e édition avait été suivie par seulement 596 000 téléspectateurs, soit 7,3% des individus de quatre ans et plus, selon Médiamétrie.