Sarah Biasini : Rare sortie publique de la fille de Romy Schneider, avec Anne Parillaud et Julie Gayet

A événement de taille, invités de taille ! Pour le 15ème anniversaire du prix littéraire de La closerie des Lilas, restaurant du 6ème arrondissement de Paris, l'organisation a fait appel à son jury emblématique et à des invités de marque : Laure Adler, Sandrine Collette, Salomé Lelouch, Anne Parillaud, Barbara Pravi ou encore Laura Smet avaient fait le déplacement pour remettre son prix à la lauréate Elena Piacentini, auteure du livre Les silences d'Ogliano. Sarah Biasini, fille de Romy Schneider et Daniel Biasini, faisait elle aussi partie du jury invité. La comédienne de 44 ans y avait toute sa place. Lectrice assidue, elle est aussi l'auteure de La beauté du ciel, ouvrage dans lequel elle raconte sa propre histoire et celle de sa mère à sa petite fille Anna, née en 2018.

Sarah Biasini était donc entourée d'Anne Parillaud, de Carole Chétiennot, propriétaire des lieux, de Frédéric Beigbeder et de Laura Smet mais pas que. Julie Gayet, comédienne et compagne de l'ex-président de la République François Hollande, s'est elle aussi affichée radieuse à l'événement. Toutes ont profité de l'occasion pour faire la fête et oublier Covid-19, guerre et élection présidentielle le temps de quelques heures.

En 2018, Sarah Biasini est devenue maman pour la première fois d'une petite fille qu'elle a appelée Anna. Cette maternité longtemps désirée, l'actrice l'a évoquée en 2021 dans La beauté du ciel. Quelque temps après avoir appris que la tombe de sa mère Romy Schneider et de son frère David avait été profanée, Sarah Biasini apprend qu'elle attend un bébé, alors même qu'elle rencontre des difficultés à tomber enceinte. Un hasard fou qui n'en est finalement peut-être pas un pour Sarah Biasini : "En capacité de procréer depuis plus de vingt-cinq ans, sans contraception depuis dix ans, deux tentatives d'insémination infructueuses, c'est maintenant que ça marche ?', s'interrogeait-elle pour L'illustré. Réenterrer ma mère a-t-il été libérateur pour mon corps ? Même si une partie de moi comprenait la part de hasard dans toute cette histoire, une autre a essayé de lui donner un sens." Une histoire pas si simple...